İzmir'de Dairede Hırsızlık Yapan Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

İzmir'de bir dairede hırsızlık yapan şüpheliler T.G. ve B.Y. polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ifadesinde değerli bir şey bulamadıkları için para edecek eşyaları aldıkları belirtildi.

İZMİR'de, dairede hırsızlık yapan şüpheliler T.G. ve B.Y. suçüstü yakalandı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, "Değerli bir şey bulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz birçok şeyi aldık" dedi.

Bayraklı Aliye İzzetbegoviç Caddesi Dedeoğlu Apartmanı'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Evde hırsız var' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Adrese gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisi T.G. ve B.Y.'yi 5'inci kattaki bir dairede suçüstü yakaladı. Şüpheliler dairede; pense, çekiç, 5 asansör butonu, 5 kilogram çelik-bakır kablo, 5 kapı tokmağı ve 5 musluk bataryasıyla yakalandı. Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde ise 'Değerli bir şey ulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz birçok şeyi aldık' dediği öğrenildi. T.G. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.