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İzmir'de Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli duvar yazısı yazan 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli duvar yazısı yazan 4 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde duvarlara Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli yazı yazılmasına ilişkin aralarında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde duvarlara Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli yazı yazılmasına ilişkin aralarında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

7 Mayıs gecesi 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazdığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı M.D. ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma başlatılan 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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