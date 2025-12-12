Haberler

İzmir'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Adnan Kahveci Parkı'nda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki A.H. hayatını kaybederken, H.M. yaralandı. Kavganın ardından şüpheli H.H.Ş. yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı.

Olay, Karabağlar ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta karşılaşan H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden H.M.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
