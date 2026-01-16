Haberler

İzmir'de cezaevinde infaz koruma memurlarına saldırı: 2 yaralı

Güncelleme:
İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından infaz ve koruma memurlarına yapılan saldırıda 2 personel yaralandı. Yaralıların durumu iyi, soruşturma başlatıldı.

İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından düzenlenen saldırıda 2 infaz ve koruma memuru yaralandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen olayla ilgili resmi açıklama yaptı. Edinilen bilgiye göre, bir hükümlü tarafından görevli 2 infaz ve koruma memuruna yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu yaralanan personelin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Konuya ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir hükümlü tarafından, görevli iki infaz ve koruma memurumuza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda personelimiz yaralanmıştır. Yaralanan personelimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, süreç Genel Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle sürdüren tüm ceza infaz personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR






