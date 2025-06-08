İzmir'de Boş Arazide Yangın, Mahalleye Sıçradı

İzmir'de Boş Arazide Yangın, Mahalleye Sıçradı
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İzmir Konak ilçesindeki Tarihi Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle mahallenin binalarına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İzmir'de boş arazide çıkan yangın mahalleye sıçradı

İZMİR - İzmir Konak ilçesinde Tarihi Elektrik Fabrikası'nin bulunduğu alanda yangın çıktı. Büyüyen yangın rüzgarın etkisiyle mahalleye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın saat 17.30 sıralarında Konak ilçesi Umurbey Mahallesinde meydana geldi. Tarihi Elektirk Fabrikası'nın olduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın çevrede bulununan binalara ve araçlara sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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