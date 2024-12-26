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İzmir'de Bisikletli Tacizci Yakalandı

İzmir'de Bisikletli Tacizci Yakalandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir genç kadın bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildi. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi; kadın şikayetçi oldu, tacizci gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta yürüyen genç bir kadın, bisikletle arkasından gelen kişi tarafından elle taciz edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, tacize uğrayan kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tacizci polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/9 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen 26 yaşındaki N.Ş., bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildi. Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kaydını aldı. N.Ş. polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Taciz anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokakta yürüyen N.Ş.'nin bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildiği anlar yer aldı.

Güvenlik kameralarından yüzü belli olan tacizci, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından tespit edildi. Kimliği belirlenen tacizci İ.K. (27) polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan tacizci, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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