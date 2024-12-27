İzmir'de Bisikletli Sapık Kadını Taciz Etti, Tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen kadının arkasından bisikletle gelip kadını elle taciz eden sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/9 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen 26 yaşındaki N.Ş., bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından elle taciz edildi. Neye uğradığını şaşıran kadın, daha sonra çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kaydını aldı. N.Ş. polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Taciz anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sokakta yürüyen N.Ş.'nin bisikletle arkasından gelen bir kişi tarafından taciz edildiği anlar yer aldı.

Güvenlik kameralarından yüzü belli olan tacizci, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından tespit edildi. Kimliği belirlenen tacizci İ.K. (27) polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR