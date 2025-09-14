Haberler

İzmir'de Bisiklet Sürücüsü Kazada Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada, 18 yaşındaki bisiklet sürücüsü Mehmetcan Yıldırım, minibüsle çarpışarak hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Gümüldür Atatürk Mahallesi Meryem Ana Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mehmetcan Yıldırım'ın (18) kullandığı bisiklet R.K. (55) idaresindeki 09 AP 254 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yıldırım yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenliği sağlarken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili minibüs sürücüsü R.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
