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Buca Balık Hali'nde 241 kilogram kaçak su ürünü ele geçirildi

Buca Balık Hali'nde 241 kilogram kaçak su ürünü ele geçirildi
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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Buca Balık Hali'nde düzenlediği denetimde, 195 kilogram istavrit, 30 kilogram mercan ve 16 kilogram akya olmak üzere toplam 241 kilogram kaçak su ürününe el konuldu. Mevzuata aykırı hareket eden şahıslara idari para cezası uygulanırken, yetkililer denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve sürdürülebilir balıkçılık için iş birliği çağrısı yaptı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında Buca Balık Hali'nde 241 kilogram kaçak su ürünü ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, su ürünleri stoklarının korunması ve mevzuata aykırı avcılığın önüne geçilmesi amacıyla Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak bulundurulduğu tespit edilen 195 kilogram istavrit, 30 kilogram mercan ve 16 kilogram akya olmak üzere toplam 241 kilogram su ürününe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen şahıslar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

"Denetimler kararlılıkla sürecek"

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, denizlerin biyolojik çeşitliliğinin korunması, su ürünleri stoklarının gelecek nesillere aktarılması ve yasal avcılığın desteklenmesi amacıyla il genelindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, yasa dışı avcılık ve ticaretle mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının çalışmasıyla sınırlı kalmaması gerektiği, sürdürülebilir balıkçılığın kamu, sektör paydaşları ve vatandaşların iş birliğiyle sağlanabileceği vurgulanarak duyarlılık çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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