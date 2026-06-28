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İzmir'de korkutan yangın: Odun ateşinden sıçrayan kıvılcımlar evi yakıyordu

İzmir'de korkutan yangın: Odun ateşinden sıçrayan kıvılcımlar evi yakıyordu
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İzmir Bayındır'da bir evin bahçesinde yakılan odun ateşinden sıçrayan kıvılcımlar kuru çalıları tutuşturdu. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü, can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

İzmir'de bir evin bahçesinde yakılan odun ateşinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır ilçesine bağlı Bıyıklar Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında bir evin bahçesinde yakılan odun ateşinden sıçrayan kıvılcımlar, bahçede bulunan kuru çalıları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden ev sahipleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak alevlerin hızla yayılması üzerine başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bahçede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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