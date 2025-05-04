İzmir'de Av Tüfeğiyle 3 Kişiyi Yaralayan Şahıs, Çatışmada Etkisiz Hale Getirildi

İzmir'de Av Tüfeğiyle 3 Kişiyi Yaralayan Şahıs, Çatışmada Etkisiz Hale Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de av tüfeğiyle 3 kişiyi yaralayan Ufuk Sayınta, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Olayda bir jandarma personeli de yaralandı.

İzmir'de av tüfeğiyle 3 kişiyi yaralayarak kaçan şahıs, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. Şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyonda 1 jandarma personeli ise yaralandı.

Olay, saat 12.15 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Yusufdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 Mayıs günü Tire ilçesine bağlı Saruhanlı Mahallesi'nde çıkan gürültü tartışması sonucu Ufuk Sayınta, av tüfeğiyle Murat D. ve Şerif Ali D.'yi yaralayıp motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Araştırmalar sırasında saldırganın aynı gün Tire Gökçen kırsalında bir kadını da tüfeğin dipçiğiyle yaralayarak kaçtığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelinin Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Yusufdere Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Ufuk Sayınta hayatını kaybederken, çatışmada 1 jandarma personeli ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.