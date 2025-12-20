Haberler

İzmir'de asayiş uygulaması: 112 kişi yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 112 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucu 18 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kilo 832 gram narkotik madde ve binlerce uyuşturucu hap bulundu.

İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 112 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 13-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda suç ve suçluya geçit verilmedi. Yapılan operasyonlar ve denetimler sonucunda; 18 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet havalı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen saha çalışmalarında ise toplam 1 kilo 832 gram narkotik madde ile 16 bin 556 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan 16 şüpheliye, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 179 şüpheliye yasal işlem uygulandı. Öte yandan, uygulama noktalarında ve devriyeler sırasında yapılan GBT kontrollerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 112 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
