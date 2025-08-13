İzmir'de Aranan Şüpheli Cezaevine Gönderildi

İzmir'de Aranan Şüpheli Cezaevine Gönderildi
İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından durdurulan 37 yaşındaki S.P.'nin, çeşitli suçlardan 24 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şahıs gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 12 Ağustos günü durumundan şüphelendikleri S.P. (37) isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada, şahsın çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ayrıca 2 farklı ifade dosyasından da firari olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

