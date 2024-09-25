İzmir'de Araç Denize Düştü, Anları Kamerada

İzmir'de aracın denize düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İZMİR - İzmir Alsancak Limanı'nda bir aracın sürücüsünün manevra yaptığı esnada denize düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, bugün İzmir Alsancak Limanı'nda meydana geldi. iddiaya göre, mühendis Doruk Y. (40), idaresindeki binek araç, manevra esnasında denize düştü. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerce araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, durumu ağır olan Doruk Y., ambulans ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Doruk Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Aracın denize düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Öte yandan, yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, sürücünün manevra yapmak istediği anlarda aracın denize düştüğü yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.