Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var

7 katlı apartmanda yangın! Alevlerin arasında kurtarılmayı bekliyorlar
Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir

Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı
Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı

Trump komşu ülkeye iyice gözünü dikti: 51. eyaletimiz olmalı
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

İzmir'de Alkol ve Küfürle Başlayan Kavga Kanlı Bitti

İzmir'de Alkol ve Küfürle Başlayan Kavga Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde alkol alırken küfürleşme nedeniyle tartışan iki arkadaş arasında çıkan kavga, birinin bıçaklanarak ölümüyle sonuçlandı. Olayın ardından şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde beraber alkol aldıkları esnada küfürleşme yüzünden tartışan arkadaşların kavgası kanlı bitti. Arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalanırken, cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 1 Şubat Cumartesi gecesi saat 02.30'da Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan U.C.S. (28) ve Murat Gazi Sönmez (29) adlı iki arkadaş, küfürleşme yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyüdüğü olayda U.C.S. ile Murat Gazi Sönmez yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. U.C.S., yanında bulunan bıçakla arkadaşını yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Sezer yere yığılırken, arkadaşı olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki kameralar tarafından görüntülendi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Polis olay yeri güvenliğini sağlarken, ağır yaralanan Murat Gazi Sönmez ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Bayraklı ilçesinde bir adreste saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese yapılan operasyonla cinayet şüphelisi U.C.S., suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Küfür yüzünden kavga etmişler

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden U.C.S.'nin alkollü oldukları esnada küfürleşme yüzünden arkadaşı Murat Gazi Sönmez ile kavga ettikleri, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ezeli rakibe gidiyor!
img

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
img

Van Persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
Canlı anlatım! Top direkte patladı

Top direkte patladı! Tempo bir an olsun düşmüyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.