İzmir'de alışveriş merkezinde çıkan kavgada müteahhit bıçaklanarak öldürüldü

İZMİR'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde 'omuz attın' tartışmasından çıkan kavgada müteahhit Semih Köse'nin (30) bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan zanlı kickbokscu Sercan B. ve kardeşleri Serkan B. ile Taylan B., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30'da Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Urla'da emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kickbokscu Sercan B., alışveriş yaptığı sırada, yanından geçen müteahhit Semih Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre eline geçirdiği alkol şişesini kıran Semih Köse, Sercan B.'nin üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine Sercan B., yanında bulunan bıçakla Semih Köse'yi göğüs bölgesinden yaraladı. Köse kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardındın Köse, ağır yaralı olarak ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köse yapılan müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi. Şüpheli Sercan B. ise AVM'de suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu.

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Semih Köse'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan 3 kardeş Sercan B., Serkan B. ve Taylan B., emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Adliyesine götürüldü. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 3 kardeş, 'Adam öldürme' suçundan tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Burada da ifadeleri alınan üç kardeş tutuklandı.