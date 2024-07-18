İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı çevresinde yangın: Bazı uçuşlar iptal edildi

İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı çevresinde devam eden yangın sebebiyle bazı uçuşlar geçici olarak iptal edildi.

Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda yangın başlamıştı. Adnan Menderes Havalimanı çevresinde bulunan yangının boyutunun artmasıyla, bazı uçuşların geçici olarak iptal edildiği öğrenildi. - İZMİR