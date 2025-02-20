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İzmir'de 70 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'de 70 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 70 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 8'i çocuk olan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bottaki 8'i çocuk toplam 70 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Şubat'ta saat 08.10'da, Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından kurtarıldı. Yine Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.50'de tespit edilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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