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İzmir'de 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

İzmir'de 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Gülyaka Mahallesi 2967 Sokak'taki 4 katlı bir evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken çatı katında maddi hasar oluştu. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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