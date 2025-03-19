İzmir'de 3 Araçlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza sabah saatlerinde, Erdal Yaklav Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç. (25) idaresindeki Volkswagen marka 61 AFK 584 plakalı otomobil, K.A. (21) yönetimindeki 35 ARU 257 plakalı panelvan ve A.A.'nın kullandığı 35 BNJ 265 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvanın çarptığı kamyonet ise devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler hafif yaralanırken, araçlarda hasar oluştu. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - İZMİR