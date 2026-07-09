Önce taksi, sonra eve baskın: 280 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de polis ekiplerince bir taksi ve ikamete düzenlenen operasyonlarda toplam 280 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 35 T 61 plakalı bir taksiyi durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 90 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu maddelerle bağlantılı olduğu tespit edilen bir adrese de baskın düzenledi. Belirlenen adreste gerçekleştirilen aramalarda 190 bin adet uyuşturucu nitelikli hap daha bulunarak el konuldu.

Operasyonlar kapsamında toplam 280 bin uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, E.G., A.Ö. ve U.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın firari şüphelisi S.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı