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İzmir'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yapılan çalışmada, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, Güven Timlerinden kaçamadı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Konak'ta çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada; Uzun süredir metruk binalarda saklanan ve 25 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. K. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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