İzmir'de 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

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İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimler sırasında durumundan şüphelenilen H.B. isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında, "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığı tespit edildi.

Hakkında 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı