Haberler

İzmir'de 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de polisin dün düzenlediği denetimlerde, hakkında 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. GBT ve UYAP sorgusunda hırsızlık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı belirlenen şahıs, adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimler sırasında durumundan şüphelenilen H.B. isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında, "Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından arandığı tespit edildi.

Hakkında 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım

Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnternetten 30 tabak sipariş etti, kargodan kot pantolon çıktı! Kıyafetlerin arasında Almanya'ya ait aşı kartı bulundu

Kargodan çıkanlar şoke etti! Kıyafetlerin arasında o kart vardı
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası
Bursa'da 9 saattir aranan 10 yaşındaki Kerim D. bulundu! Evinin yakınında oyun oynuyordu

Ailesi ve polis 9 saat aradı! Kerim D. meğer evinin yakınındaymış
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler

İsrail'de Türkiye korkusu! Teyakkuza geçtiler
Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü

Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü
Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

Okul saldırganının kimliği ortaya çıktı