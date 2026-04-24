İzmir'de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasına karışarak olay yerinden ayrılan sürücü tutuklandı.

Kaza, önceki gün Balabanlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Trafikte seyreden Erhan K. (28) idaresindeki 35 AF 3099 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Mustafa Ulaş (51) yönetimindeki 35 KBJ 54 plakalı araç ile Yılmaz G.'nin kullandığı 09 APM 775 plakalı otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazada Mustafa Ulaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Puslu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hastaneye gitti, yakalandı

Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gittiği tespit edilen firari araç sürücüsü Erhan K. (28), tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü!
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı