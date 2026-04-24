İzmir'de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasına karışarak olay yerinden ayrılan sürücü tutuklandı.

Kaza, önceki gün Balabanlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Trafikte seyreden Erhan K. (28) idaresindeki 35 AF 3099 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Mustafa Ulaş (51) yönetimindeki 35 KBJ 54 plakalı araç ile Yılmaz G.'nin kullandığı 09 APM 775 plakalı otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazada Mustafa Ulaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Puslu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hastaneye gitti, yakalandı

Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gittiği tespit edilen firari araç sürücüsü Erhan K. (28), tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

