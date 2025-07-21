İzmir'de 19 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

İzmir'de 19 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve tutuklunun kaçması suçlarından 19 yıl hapis cezası bulunan A.E. polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de birden fazla suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen A.E., işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Real Madrid'in yıldızı Süper Lig devine haber yolladı

Real Madrid'in yıldızı Süper Lig devine haber yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 çocuğa hayvan dışkısı yediren utanmaza ödül gibi ceza

4 çocuğa dışkı yediren utanmaza ödül gibi ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.