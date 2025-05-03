İzmir'de 16 Yıl Aranan Hükümlü Yakalandı

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İzmir'de, hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan B.Ç. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından durdurularak gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

İzmir'de 16 yılla aranan hükümlü yakalandı

İZMİR - İzmir'de hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalımalar kapsamında B.Ç. isimli şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 16 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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