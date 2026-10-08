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İzmir'de 155 milyon TL'lik dolandırıcılıkta yurt dışına kaçan 2 yönetici yakalandı

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İzmir'de 55 kişiyi 155 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen Azim Çelik İnşaat'a yönelik nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, yurt dışına kaçan 2 şirket yöneticisi Türkiye'ye girişte yakalandı. Gözaltı sayısı 4'e ulaştı, dosyada 20 şüpheli tespit edildi.

İzmir'de 55 kişiyi toplam 155 milyon lira zarar uğrattığı tespit edilen Azim Çelik İnşaat'a yönelik nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, yurt dışına kaçan 2 şirket yöneticisi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 4'e ulaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Azim Çelik İnşaat isimli şirketin faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, firmanın 55 vatandaşı toplam 155 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre, şirket yetkililerinin 14 mağdura aynı taşınmazı birden fazla kez sattığı ortaya çıktı. Diğer mağdurlara taahhüt edilen konutların zamanında tamamlanıp teslim edilmediği, teslim edilen konutlarda ise satış bedelinin tamamı ödenmesine rağmen taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı belirlendi.

Havalimanında kıskıvrak yakalandılar

Ekiplerin takibi sonucu şirketin yetkilileri M.K.A. ve B.A.'nın 10 Temmuz günü Çeşme Hudut Kapısı üzerinden yurt dışına kaçtıkları anlaşıldı. Şüpheliler, bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonun devamında Azim Çelik İnşaat bünyesinde satış danışmanı olarak görev yapan U.K. ve G.K. isimli şüpheliler de yakalanarak emniyete götürüldü. Toplam 20 şüphelinin tespit edildiği dosyada gözaltı sayısı 4'e ulaşırken, 7 kişi hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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