İzmir'de 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
İzmir'de 12 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan firari uyuşturucu satıcısı, Güven Timleri ekipleri tarafından yakalandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan M.Ç.'nin bulunduğu yeri tespit etti. Yakalanan M.Ç., emniyete götürüldü ve cezaevine teslim edildi.
İzmir'de 12 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan firari uyuşturucu satıcısı, Güven Timleri ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, 22 Ağustos günü gerçekleştirilen aranan şahısları yakalama çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç.'nin bulunduğu yeri belirledi. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan M.Ç. emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., cezaevine teslim edildi. - İZMİR
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