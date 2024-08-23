Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 12 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan firari uyuşturucu satıcısı, Güven Timleri ekipleri tarafından yakalandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan M.Ç.'nin bulunduğu yeri tespit etti. Yakalanan M.Ç., emniyete götürüldü ve cezaevine teslim edildi.

İzmir'de 12 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan firari uyuşturucu satıcısı, Güven Timleri ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, 22 Ağustos günü gerçekleştirilen aranan şahısları yakalama çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç.'nin bulunduğu yeri belirledi. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan M.Ç. emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güven Timleri 3-sayfa izmir Güvenlik Cezaevi Yakalama Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title