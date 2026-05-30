İzmir'de çocuğunun müstehcen görüntülerini paylaşan anne gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medyada 11 yaşındaki bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı iddiasıyla polis, anneyi gözaltına aldı. Baba cezaevinde, çocuk koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde mağdur çocuğun 11 yaşındaki A.A., şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğu tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli anne gözaltına alınırken, baba Y.A.'nın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında evde bulunan ve suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen dijital materyallere ekipler tarafından el konuldu. Mağdur çocuk A.A. ise koruma altına alınarak İzmir Çocuk İzlem Merkezine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

