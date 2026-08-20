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İzmir'de dev kaçak steroid operasyonu: 11 milyon liralık ilaç ele geçirildi

İzmir'de dev kaçak steroid operasyonu: 11 milyon liralık ilaç ele geçirildi
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İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gümrük kaçağı steroid etken maddeli ilaçlara yönelik yapılan baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olan 92 bin 604 adet hap ve flakon ile üretim malzemesi ele geçirildi. Karabağlar ve Buca'da 8 ikamet, 1 depo, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, kaçak ilaç ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekiplerince gümrük kaçağı steroid etken maddeli ilaçlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olan binlerce kaçak ilaç ve üretim malzemesi ele geçirildi. Özellikle kas geliştirme amacıyla bilinçsizce tüketilen kaçak ilaçların ticaretini yaptığı belirlenen 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını doğrudan tehdit eden gümrük kaçağı steroid etken madde içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar ve teknik takipler sonucunda, yasa dışı yollarla elde edilen ve merdiven altı tesislerde ambalajlanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte ilaçların izi sürüldü. Haklarında suç tespiti yapılan şahıslara yönelik Karabağlar ve Buca ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Toplam 8 ikamet, 1 depo, 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon 248 bin Türk lirası olduğu değerlendirilen 92 bin 604 adet steroid etken madde içeren hap ve flakon ile 15 bin adet etiket ve şişe gibi imalat malzemesi bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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