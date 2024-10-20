16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
İzmir'de, 103 hırsızlık suçundan 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki A.Ç., Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
İzmir'de ev ve iş yerlerinden 103 farklı hırsızlık olayına karışan ve 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki suç makinesi A.Ç.'yi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Örnekköy Mahallesi'nde olduğuna dair bilgi aldı.
KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI
Bunun üzerine suç makinesi çocuğu yakalama çalışmaları başlatan ekipler, takibe aldıkları A.Ç.'yi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.Ç., ifadesi alınmak üzere Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
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