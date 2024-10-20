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16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
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İzmir'de, 103 hırsızlık suçundan 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki A.Ç., Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

İzmir'de ev ve iş yerlerinden 103 farklı hırsızlık olayına karışan ve 107 yıl 9 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki suç makinesi A.Ç.'yi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Örnekköy Mahallesi'nde olduğuna dair bilgi aldı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Bunun üzerine suç makinesi çocuğu yakalama çalışmaları başlatan ekipler, takibe aldıkları A.Ç.'yi kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.Ç., ifadesi alınmak üzere Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (12)

Ramazan SAKALLI:

Oooo hemen serbest bırakmalık biri. Daha adam öldürmediyse 3 ay yatar çıkar

83
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Hasan YILDIZ:

İfadesini alıp SERBEST bırakılırsa , bundan sonraki işleyeceği suçlara ADALET GÖREVLİLERİMİZ ortak olmuş olur

53
2
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Abcd Efgh:

3-5 ay yatar çıkar. Hikaye o 107 yıl falan

47
1
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Erdem Sen:

uyutun gitsin kendine faydasi olmayanin devlete millete ne faydasi olacak

39
1
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Mehmet Mutluay:

şeriatın kestiği parmak acımaz, 16 yaşında, 103 suç normal mi

30
6
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Ademkul Kul:

Ne kadar üzücü değilmi aslında 103 adet kanıtlanmış ve yakalanıp ifade vermiş kayıtlara geçmiş suç doğruyu söylemek gerekirse Allah bilir binlerce kişinin canını yakmış kiminin ilaç kiminin geçim kiminin hastane parasını çalmış binlercesinden sadece yakalandığı kayıtlara göre haber yapılmış ne yazık 103 suç dosyası olan bir kişiden bahsediyoruz düşünsenize bu güne kadar kimse dur dememiş şimdi ne değişti dur denildi nerede adaletin kılıcı aslında yok değilmi böyle bir kılıç...

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Süleyman Şanalır:

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakın daha kimseye tecavüz edip öldürmemiş pırıl pırıl bir genç.

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Selçuk Gedik:

107 yıl hapisle aranıyor ama hala ifadesi için karakola götürülüyor. Boş kağıda imza attırın gitsin.

2
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Buğra Er:

Akepenın eseri bunlar

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Murat Bayraktar:

gariban ya serbest kalmaz merak etmeyin

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