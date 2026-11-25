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İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 bin 177 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların bir kısmının şofben içerisine gizlendiği belirlendi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında E.C.K. (33) isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, uyuşturucu hapların bir bölümünün şofben içerisine saklandığı tespit edildi. Aramalarda 42 kutu içerisinde toplam 2 bin 177 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı