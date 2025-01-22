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İzmir-Çeşme Otoyolunda Jandarma Güvenlik Önlemlerini Artırdı

İzmir-Çeşme Otoyolunda Jandarma Güvenlik Önlemlerini Artırdı
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İzmir-Çeşme otoyolunda Jandarma ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak için devriye ve denetimlerini artırdı. Otoyolda trafik kontrol noktaları kurarak alkollü araç kullanımı ve yasa dışı mülteci taşımacılığına karşı önlemler alınıyor.

İzmir- Çeşme otoyolunda, Jandarma ekipleri devriye faaliyetlerini yoğunlaştırarak güvenliği üst seviyeye çıkardı. Otoyolda 7/24 devriye gezen ekipler, hem trafik düzenini sağlamak hem de olası güvenlik sorunlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşme ve İzmir arasındaki güzergahta bulunan iki benzin istasyonunun çıkış noktalarında trafik kontrol noktaları kuruldu. Bu noktalarda yapılan denetimlerde, alkollü araç kullanımı, ehliyetsiz sürüş gibi trafik ihlalleri tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca, aranan şahıslara yönelik kimlik kontrolleri ve yasa dışı mülteci taşımacılığına karşı sıkı önlemler alınıyor.

Jandarma ekipleri, otoyol üzerindeki denetimlerinde hem yolcuların hem de bölge halkının güvenliğini sağlamak için aralıksız çalışıyor. Alkollü sürücülere yönelik yapılan sıkı kontroller, trafik kazalarının önlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yolcular, alınan önlemlerden memnuniyetlerini dile getirirken, Jandarma ekiplerinin otoyolda hem huzuru hem de güvenliği sağlama konusundaki kararlılığı takdir topluyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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