İzmir Buca'da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay cezası olan şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. isimli şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı