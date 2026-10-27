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İzmir Buca'da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay cezası olan şüpheli yakalandı

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İzmir Buca'da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay cezası olan şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
İzmir Buca'da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay cezası olan şüpheli yakalandı
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İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.U. isimli şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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