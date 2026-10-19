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İzmir Buca'da restoranda bıçaklı kavgada iş yeri sahibi öldü, müşteri ağır yaralandı

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İzmir Buca'da restoranda bıçaklı kavgada iş yeri sahibi öldü, müşteri ağır yaralandı
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İzmir Buca'da bir restoranda iş yeri sahibi ile müşteri arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; ağır yaralanan iş yeri sahibi hastanede kurtarılamadı. Kavgada ağır yaralanan müşterinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada restoran sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavgada yine ağır yaralanan ve müşteri olduğu öğrenilen kişinin tedavisi sürüyor.

Olay, Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş yeri sahibi Cavit Pekşen (42) ile müşteri T.T. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Pekşen ve T.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Pekşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pekşen'in cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan T.T.'nin tedavisinin ise hastanede sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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