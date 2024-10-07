İzmir Buca'da Ormanlık Alanda Silah ve Patlayıcı ile Yakalanan 2 Zanlı Tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana kalaşnikof, MP5 ve taarruz el bombası gömerken yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Olay, polis ekiplerinin kazı yaptıkları esnada şüphelileri yakalamasıyla ortaya çıktı. Kaynak ekiplerin yaptığı incelemede çeşitli silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alana kalaşnikof, MP5 ve taarruz el bombası gömerken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz cuma günü Buca ilçesinde meydana geldi. Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler kontrol altına alınırken, toprağı inceleyen ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti. Silahlar ve patlayıcı madde ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR