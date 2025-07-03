İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir Buca'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde Kaynaklar mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, ekipler olay yerine sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde Kaynaklar mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 15.50 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.