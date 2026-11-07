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İzmir Buca'da 650 bin liralık tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

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İzmir Buca'da 650 bin liralık tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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İzmir Buca'da Kütahya'dan getirilen tarihi sütun mermer başlığı 650 bin liraya satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarmanın 5 Kasım'daki operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen eser muhafaza altına alınırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde Kütahya'dan getirdikleri tarihi sütun mermer başlığı 650 bin liraya satmaya çalışan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınırken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 Kasım günü Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Kütahya'dan gelerek elindeki tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüphelinin bulunduğu ticari takside arama yapıldı. Yapılan aramada bir adet sütun mermer başlık bulundu. Şüphelilerin bu eseri 650 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı belirlendi.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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