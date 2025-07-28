İzmir Bornova'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir Bornova'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına yönelik müdahale ekipleri yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yangın, saat 12.20 sırlarında Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin alevlere hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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