İzmir Bornova'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yangın, saat 12.20 sırlarında Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin alevlere hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. - İZMİR