Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi Haber Videosunu İzle
İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Valilik, ağır yaralı 1 kişi ile enkazdan çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkaz altındakiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Ekiplerin enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ (Habaş) tesislerinde, saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu oluştuğu değerlendirildi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Valilikten ikinci açıklama

İzmir Valiliği tarafından patlamaya ilişkin yapılan ikinci açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin ve enkaz altından çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaşanan acı gelişmelerle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 6'ya ulaştı. Bölgedeki hastanelerde tedavisi süren yaralılar bulunurken, enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarının ilgili ekipler tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükselmiştir. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü

Ne altın ne dolar! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki babası için suç duyurusu! Kızı, kafatasının kırıldığını ve parasının çalındığını iddia etti

Emanet ettiği babasının kafatası kırıldı! Kızından ağır iddialar
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün

Bu haberi duyan e-Devlet'e akın edecek
8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber! 4 gündür yaşam savaşı veriyor

8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber
Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu

Yasak aşk kavgasında beklenmedik son!
Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı

Köyde kanlı tartışma! 1 can yitip gitti, 2 kardeş tutuklandı