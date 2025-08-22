İzmir Aliağa'da Yangın: Ekipler Kontrol Altına Almaya Çalışıyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da yer ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Aliağa Çıtak Mahalesi'ndeki yangın saat 14.00 sıralarında başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, makilik ve otluk alanda rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Havadan uçak ve helikopterler, karadan da arazözlerle yer ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - İZMİR