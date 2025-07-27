İzmir Aliağa'da Kuyuya Düşen Yurttaş Kurtarıldı

İzmir Aliağa'da Kuyuya Düşen Yurttaş Kurtarıldı
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İzmir Aliağa'da 15 metre derinliğindeki fore kazık kuyusuna düşen 35 yaşındaki C.E, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu iyi.

İzmir Aliağa'da 15 metre derinliğinde fore kazık kuyusuna düşen yurttaş, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki itfaiye ekipleri, bir yurttaşın kuyuya düştüğü ihbarını aldı. Bu durum üzerine ekipler Aliağa Bozköy Mahallesi'ne doğru hareket etti. Yapılan incelemede 35 yaşındaki C.E'nin Sanayi Caddesi'ndeki bir dolgu sahasında açılan 15 metre derinliğinde, 65 santimetre genişliğindeki fore kazık kuyusuna düştüğünü tespit etti. Arazöz ve kurtarma aracı ile kuyuya düşen yurttaş itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılarak olay yerinde bekleyen 112 Acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yurttaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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