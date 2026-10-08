Haberler

İzmir Aliağa'da jandarma operasyonunda 10 yıl cezası kesinleşmiş firari yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'da jandarma operasyonunda 10 yıl cezası kesinleşmiş firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerinin cezaevi firarisini yakalamak için 2 Ekim'de başlattığı çalışma, operasyonla sonuçlandı. Aynı gün gözaltına alınan firari hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi, adli işlemleri sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olan S.D. isimli şahsın yakalanması için 2 Ekim tarihinde çalışma başlattı. Şüphelinin kaçış istikametlerini takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonla firariyi aynı gün kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan detaylı sorgulamada S.D.'nin hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
Sibirya'daki veba şüphesi pandemi korkusu yarattı! Uzmanlar risk konusunda net konuştu

Şüphe olmaktan çıkıyor mu? Uzmanlar risk konusunda net konuştu
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar
Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'daki faciadan ilk görüntüler! Çığlıklar yürekleri dağladı
Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı