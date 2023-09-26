İzmir Adliyesi Önünde Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde adliye önünde bulunan bir restorandaki grup arasında meydana gelen, 1 kişini öldüğü 4 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada 21 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, İzmir Adliyesi önünde bulunan bir restoranın 2'nci katında meydana geldi. Ağır Ceza Mahkemesinde davaları bulunan husumetli iki grup, adliye karşısında bir restoranda birbirlerini görünce silahlı bir şekilde çatışmaya başladı. Olayda Umut Ertek isimli şahıs hayatını kaybederken, 4 vatandaş ise yaralandı. Öte yandan 2 yaralı vatandaşın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri titizlikle çalıştı

Yaşanan bu olay sonrasında polis ekipleri çatışma sırasında ve daha sonrasında operasyonlar gerçekleştirirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Çatışma sırasında kullanılan 4 tabanca güvenlik güçleri tarafından ele geçirilirken, şüphelilere ait 13 ikamette ve 3 araçta arama yapıldığı duyuruldu. - İZMİR