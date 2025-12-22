İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı, 33 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalanırken, Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen 33 göçmen ölümden kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, 20 Aralık saat 03.40 sıralarında Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı ve ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905, KB-107) tarafından durdurulan hareketli fiber karinalı lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı.

Bu operasyondan kısa bir süre sonra, saat 05.10'da Karaburun ilçesi açıklarından imdat çağrısı geldi. İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası yaptığı ve denizde sürüklenmeye başladığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-905, KB-41) bölgeye yönlendirildi. Yardım talebinde bulunan ve açık denizde sürüklenen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, ekipler tarafından sağ salim kurtarılarak bota alındı.

Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan toplam 58 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - İZMİR