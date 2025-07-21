İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalanırken, Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 33 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Temmuz'da saat 06.10'da Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-89 tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bottaki 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ekipler, aynı gün saat 07.50'de ise Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları 'KB-117' ve 'KB-77' tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 5'i çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, organizatör gözaltına alındı. - İZMİR