İzmir Açıklarında 58 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de sahil güvenlik ekipleri iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan toplam 58 düzensiz göçmeni yakaladı.

15 Eylül günü saat 02.40'ta, Seferihisar açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 07.20'de ise Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bot içerisinde bulunan 21'i çocuk toplam 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR