İzmir Açıklarında 52 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 52 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ele geçirildi. İlk operasyonda 25, ikinci operasyonda ise 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 52 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Dün saat 10.10'da, İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7, KB-87) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler, bot içerisinde 14'ü çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Aynı gün saat 20.40'ta ise Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-118) tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Yapılan operasyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
