İzmir Açıklarında 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçeleri açıklarında gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonla toplamda 44 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 2 Ekim günü saat 09.10 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesiyle hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 11 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 20.50'de ise Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yönündeki ihbar üzerine TCSG-6 ve KB-45 numaralı Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Yapılan takip sonucu durdurulan fiber karinalı lastik botta 4'ü çocuk olmak üzere 33 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
