İzmir açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştıkları belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından önceki gün saat 21.45'te, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan lastik bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
